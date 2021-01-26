Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye, 8 bin 16 lira para cezası uygulandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye, 8 bin 16 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında kumar oynayan 6 kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 8 bin 16 lira para cezası kesildi.

Ayrıca ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay