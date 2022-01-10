Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Konya'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında, ellerinde çuval bulunan 3 şüpheliyi durdurmak istedi.

Kaçmaya başlayan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

M.K, Ö.A. (17) ve M.S. (17) oldukları tespit edilen şüphelilerin yanlarında bulunan çuvalda yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin elektrik kablosunu bir inşaattan çaldıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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