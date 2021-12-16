Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde

Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi komutanlar tarafından ziyaret edildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi komutanlar tarafından ziyaret edildi.

Askeri birlikleri ziyaret etmek amacıyla bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin beraberinde 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Çınar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Soner Bozan ile birlikte 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ile Mithras Tapınağı'nı ziyaret etti.

Orgeneral Çetin ve komutanlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kalede yapılan kazı çalışmaları hakkında kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Muhsin Taş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title