Kolombiya'daki Şiddet Eylemleri

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, başkent Bogota'da dün yaşanan şiddet eylemlerinin sorumlularını belirleyeceklerini bildirdi.

Devlet Başkanlığının paylaştığı yazılı açıklamaya göre, Duque, "Bazı şahıslar tarafından ticari merkezlere, medya kuruluşlarına yapılan, çok sayıda vatandaşın ulaşımının engellendiği ve şehirdeki huzuru bozan şiddet eylemlerini reddettiğimi net bir şekilde duyurmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Tüm Kolombiyalıların şiddete karşı çıkması gerektiğini belirten Duque, olaylarda yaralananlara acil şifa diledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, şunları kaydetti:

"Kolombiya halkı, Devlet Başkanı ve görevlilerin, suçluların peşine düşüp onları arayacaklarından emin olmalıdır. İfade özgürlüğü ve barışçıl protestolar bir anayasal haktır. Fakat bu hak şiddet eylemleri ile suistimal edilemez ve Kolombiyalıların ortak hakları olumsuz etkilenemez."

Kolombiya'da dün, hükümetin vergi düzenlemesini protesto edenlere, son birkaç aydır yüksek öğretime ayrılan bütçesinin artırılması amacıyla gösteri düzenleyen öğrenciler de destek vermiş, protestolar özellikle başkent Bogota'nın birçok bölgesinde şiddete dönüşmüştü.

Olaylarda, bankalar, güvenlik güçleri, iş yerleri ve bir radyo istasyonu taş, sopa, boya ve "patates bombası" olarak tabir edilen el yapımı küçük patlayıcılarla hedef alınmıştı.

Öte yandan, eğitim protestoları konusunda Duque ve akademisyenler bir araya gelmiş ve hükümet, eğitim bütçesinin kademeli olarak artırılacağını açıklamıştı.

Hükümetin bu kararına rağmen, bazı öğrenci grupları eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.