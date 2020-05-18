KOCAELİ Sokağa çıkma kısıtlamasında açılan marketlerden alışveriş yaptılar
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KOCAELİ Sokağa çıkma kısıtlamasında açılan marketlerden alışveriş yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamasında açılan marketlerden alışveriş yaptılarİZMİT'te, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde açılan marketlerde yoğunluk yaşanmazken, vatandaşlar maske takarak sosyal mesafe kurallarına uydu.

KOCAELİ Sokağa çıkma kısıtlamasında açılan marketlerden alışveriş yaptılar
18.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:02

Sokağa çıkma kısıtlamasında açılan marketlerden alışveriş yaptılar

İZMİT'te, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde açılan marketlerde yoğunluk yaşanmazken, vatandaşlar maske takarak sosyal mesafe kurallarına uydu. Hafta sonunu evlerinde geçiren vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için İzmit kent merkezinde bulunan marketlerden alışveriş yapmaya başladı.Saat 10.00'dan itibaren açılan marketlerde yoğunluk yaşanmadı. Marketlere gelen vatandaşlar maske takarken, sosyal mesafe kurallarına uydu. Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün saat 16.00'a kadar açık olacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak markette alışverişini yaptığını söyleyen Ali Kanbak, "Bazı ihtiyaçlarım olduğu için alışverişe geldim. Market fazla kalabalık değil. Sosyal mesafe kurallarına bu markette uyuyorlar. Ben de kurallara uyuyorum. Balkondan baktım açıldığını görünce talimata uygun olarak ve kurallara uygun bir şekilde gelip alışverişimi tamamladım. Herkesin kurallara uyması gerekiyor." dedi.

"VATANDAŞLAR KURALLARA UYUYOR"

Market işletmecisi Şeref Özen marketi açar açmaz fazla bir yoğunluk oluşmadığını belirterek, "Acil ihtiyaçlarını almak için 3-5 vatandaş market önünde bekliyordu biz geldiğimizde. Vatandaşlar yüzde 80-90 civarında uyuyor. Ama hiç kuralları ciddiye almayanlar da var. Onlar da diğer vatandaşlara rahatsızlık veriyorlar. Sosyal mesafeyi ayarlamaya çalışıyoruz ama bazen de olmuyor. Maske kuralına ise vatandaşlar uyuyor ve maske takmayanları markete almıyoruz. Sebze ve meyve seçerken de özellikle marketin her yerine yazdık. Eldiven kuralına riayet ediyorlar." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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