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Kocaeli'de sanayici, kapasite kullanım oranındaki artıştan memnun

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustos ayı kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, salgınla başlayan kısıtlamalardan bu yana aylık toparlanmanın, devam ettiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Kocaeli'de sanayici, kapasite kullanım oranındaki artıştan memnun
25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:39

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustos ayı kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, salgınla başlayan kısıtlamalardan bu yana aylık toparlanmanın, devam ettiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayı kapasite kullanım oranındaki artışı değerlendirdi. Zeytinoğlu, "Ağustos ayı kapasite kullanım oranları Türkiye ve ilimiz genelinde geçen yıla göre gerilemesine rağmen, aylık düzeyde toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, KSO tarafından her ay düzenli olarak açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının, ağustos ayında yüzde 68,5 ile bir önceki ayın 3,4 puan üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

KSO verilerine göre, ağustos ayında firmaların kapasite kullanım oranının yüzde 32,5'inin bir önceki aya göre arttığını, yüzde 40,7'sinin değişmediğini ve yüzde 26,8'inin azaldığını belirten Zeytinoğlu, ağustos ayı anketine yanıt veren firmaların, bir önceki aya göre yüzde 19'unun istihdamlarının arttığı, yüzde 75'inin istihdamlarında değişim yaşanmadığı ve yüzde 6'sının ise istihdamlarının azaldığını vurguladı.

"İlimizde çalışmayan fabrikamız neredeyse kalmadı"

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın ile başlayan kısıtlamalardan bu yana aylık toparlanmanın devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Ağustos ayında ilimizde çalışmayan fabrikamız neredeyse kalmadı. Sadece 2 firma duruşta olacağını bildirdi ancak tam kapasitede değil daha düşük kapasitelerde çalışıyorlar. Kapasitelerin üçüncü çeyrekte normal seviyeye ulaşabileceğine inanıyoruz. Firmaların yüzde 24'ü eylül ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 19'u siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 57'sinin ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 23'ü dış siparişlerinin ağustos ayında arttığını belirtirken, yüzde 17'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 60'ında ise dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Bir önceki aya göre dış siparişte artış oranının yükselmesi memnuniyet vericidir."

Kaynak: AA

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