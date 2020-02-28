Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

28.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, mart ayının ilk haftası 4 oyun seyirciyle buluşacak.

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 1 Mart Pazar saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

"Beyaz Tay"

Erdem Irmak'ın yazıp yönettiği "Beyaz Tay", SDKM Oda Tiyatrosu'nda 4 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.

Oyunda diğer atlarda olmayan bazı özelliklere sahip "Beyaz Tay"ın yaşamı ve bilinç serüveni anlatılıyor.

- "Tamamen Doluyuz"

Tek kişilik komedi olan ve yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı "Tamamen Doluyuz" oyunu, 4 Mart Çarşamba saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandırdığı ve Türk izleyicisinin yakından takip ettiği "Cosby Ailesi" dizisinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından 1990'lı yıllarda yazılan oyunda, New York'un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika'nın orta bölgesinden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel'e yakın bir iş günü anlatılıyor.

- "80 Günde Devr-i Alem"

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanı "80 Günde Devr-i Alem", Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesine taşınıyor.

Oyun, 5 Mart Perşembe ve 6 Mart Cuma saat 20.00'de, 7 Şubat Cumartesi ise saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu'nun yaptığı iki perdelik oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.

Kaynak: AA