KOCAELİ Çamura saplanan inek kurtarıldı

Çamura saplanan inek kurtarıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, suyla dolan kanalda çamura saplanan inek itfaiye ekibince kurtarıldı.

Körfez Belen ile Erikli mahallesi arasındaki ağaçlandırma çalışmaları sırasında açılan kanal, yağmur suları ile doldu. Kanala su içmeye inen inek, çamura saplandı. İneği çamurdan çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineğin boynuna halatı bağlayarak ve iş makinesi ile çekerek hayvanı kanaldan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek, sahibi tarafından götürüldü.

Kaynak: DHA