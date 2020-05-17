KKTC'deki yangın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsüne sıçradı KKTC'deki yangın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsüne sıçradıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı.

KKTC'deki yangın ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsüne sıçradı Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken, bölgedeki itfaiyeler yangına müdahale ediyor. Kaynak: DHA