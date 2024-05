Okuma, zihinsel esneklik, odaklanma ve düşünme becerilerini geliştirir. Kitaplar, farklı konularda bilgi edinmenin bir yoludur ve genel kültürü artırır. Kitap okuma,, stresi azaltır ve zihni dinlendirir, böylece ruh halini iyileştirir. Kitaplar, hayal gücünü ve yaratıcılığı teşvik eder. Hikayeler aracılığıyla, başka insanların duygularını anlama ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ne okuyacağına karar vermekte zorlananlar için dünyanın en popüler 10 kitabı nedir merak uyandırıcıdır.

DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK SATAN 10 KİTAP

Dünya genelinde son yıllarda en çok okunan ve önerilen bazı kitapları paylaşabilirim. İşte farklı türlerde ve dönemlerde yazılmış bazı popüler kitaplar:

1."1984" - George Orwell: İngiliz yazar George Orwell tarafından yazılan ve ilk olarak 1949'da yayımlanan bu kitap, günümüz siyasetinde hala yankı uyandırıyor.

2."All the Light We Cannot See" (Göremediğimiz Tüm Işıklar) - Anthony Doerr: Pulitzer Ödüllü bu kitap, II. Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki Fransa'da yolları kesişen Marie-Laure adlı gözleri görmeyen bir Fransız kız ile Werner adlı bir Alman çocuğun hikayesini konu alıyor.

3."Beloved" (Sevilen) - Toni Morrison: Toni Morrison'ın 1987'de yayınlanan bu kitabı, köleliğin neden olduğu zihinsel ve fiziksel travma hakkında eğitmeye yardımcı oluyor.

4."Catch-22" (Madde 22) - Joseph Heller: Savaşın ve insan varlığının absürdlüğünü eleştiren bu 1961 tarihli kitap, Joseph Heller tarafından yazılmıştır.

5."The Catcher in the Rye" (Çavdar Tarlasında Çocuklar) - J.D. Salinger: Modern zamanların başyapıtı olarak değerlendirilen bu klasik, Holden Caulfield'ın okuldan atılmasıyla başlayan süreci Holden'ın ağzından anlatıyor.

6."Charlotte's Web" (Charlotte'un Sevgi Ağı) - E.B. White: E.B. White'ın bir örümcek, küçük bir kız ve bir domuz hakkındaki kitabı 1952'de yayımlandı ve çocuk edebiyatının temel dayanağı haline geldi.

7."A Confederacy of Dunces" (Aliklar Birliği) - John Kennedy Toole: John Kennedy Toole tarafından yazılan ve 1980'de ölümünden sonra basılan tek kitap olan bu eser, obur, aksi, tembel, bencil bir kişinin hayat hikayesini anlatıyor ve 1981'de Pulitzer Ödülü'nü kazandı.

8."The Fellowship of the Ring" (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği) - J.R.R. Tolkien: J.R.R. Tolkien'ın kitabı 1954'te yayımlandı ve çekilen filmlerin ardından dünya çapında büyük bir üne kavuştu.

9."A Fine Balance" (İnce Bir Denge) - Rohinton Mistry: Hindistan'da 1975'te ve 1984'te The Emergency kargaşası sırasında "kimliği belirsiz bir şehirde" geçen bu roman, farklı geçmişlere sahip dört karakterin hayatını anlatıyor.

10."A Gentleman in Moscow" (Moskova'da Bir Beyefendi) - Amor Towles: 1922 yılında Kont Aleksandr İlyiç Rostov'un Bolşevik mahkemesi tarafından yargılanarak suçlu bulunmasını konu alan bu roman, uzun süre en çok satanlar listesinde yer almıştı.