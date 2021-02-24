Kırşehir Belediyesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çalışmaları için logo yarışması başlattı

Kırşehir Belediyesi, kentin müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasının ardından, bununla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere logo tasarımı yarışması düzenledi.

Kırşehir Belediyesi, kentin müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasının ardından, bununla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere logo tasarımı yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kırşehir Belediye Meclisinin aldığı kararın ardından gerçekleştirilen başvuruyla kentin müzik dalında UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığı hatırlatıldı.

Bu alandaki çalışmalarda kullanılacak logo için ulusal yarışma açıldığı bildirilen açıklamada, yarışmaya 16 Nisan'a kadar başvurulabileceği belirtildi.

Yarışmanın büyük ödülünün 10 bin lira olduğu kaydedilen açıklamada, yarışmayla Kırşehir'in kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan yöresel müzik anlayışının, evrensel müzik anlayışıyla birleştirilip, şehre özgü bir logo kazandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "www.kirsehir.bel.tr" internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız