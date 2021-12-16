Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu

KIRKLARELİ (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olması beklenen kar yağışı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı.

Devrim Mert Demir kar yağdığını duydukları gibi sınır kapısına gittiklerini belirterek, "Kar yağdığını duyduk. Arkadaşlarla hemen kar topu savaşı yapmaya geldik buraya. Gayet güzel bu özleme hasret kalmışız. İnşallah merkezimizde yağar. Burası uzak olmasına rağmen geldik. Yalnız sürücülere dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Sis çok var bu saatten sonra gizli buzlanma olabilir. Dikkatli olsunlar lütfen" dedi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. - KIRKLARELİ