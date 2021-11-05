Kırkağaçlı Muhtarlardan Yol Teşekkürü

MANİSA (Bültenler) - Daire başkanlığı ekipleri mahalle muhtarlarının talep ve görüşlerini dinlerken, mahalle muhtarları da yol çalışmaları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Sık sık mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, talep ve görüşleri yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırkağaç ilçesi Fırdanlar Mahalle Muhtarı Yüksel Demir, Demirtaş Mahalle Muhtarı Metin Sungun, Işıklar Mahalle Muhtarı Necmi Işık, Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı'yı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, mahalle muhtarlarının görüşlerini dinledi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti. Mahalle muhtarları da, mahallelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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