Kırıkkale Belediyesinden yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Kırıkkale Belediyesi Sosyal Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Kırıkkale Belediyesi Sosyal Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi hemşehrilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için yardım paketlerini daha geniş bir yelpazeye yaydıklarını anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Belediyemiz imkanları ile hazırlanan ve yine Kırıkkaleli hayırsever insanlarımızın katkı ve destekleriyle oluşturulan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bugün itibariyle 100 aileye erzak paketi, 100 aileye ise patates, soğan, meyve ve sebze ulaştırdık. Böylelikle salgın tehlikesinin başladığı günden bugüne bin ailenin ihtiyacını karşılamış olduk. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla atlatacağımıza inancım tamdır."

Saygılı, ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin de telefonla kendilerine gelen ihtiyaçları yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, büyük özveri ile çalışan arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA