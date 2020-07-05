Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı DÜZCE'de, oto kiralama işi yapan Şenay Köroğlu, teslim edilmeyen otomobilin yerini tespit ederek aracı almaya gittiğinde aracın arka koltuğundaki cesedi görerek polise haber verdi.

Kiraladığı otomobili almaya gitti, cesetle karşılaştı

DÜZCE'de, oto kiralama işi yapan Şenay Köroğlu, teslim edilmeyen otomobilin yerini tespit ederek aracı almaya gittiğinde aracın arka koltuğundaki cesedi görerek polise haber verdi. Kimliği belirlenemeyen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde oto kiralama işi yapan Şenay Köroğlu, 06 DY 0409 plakalı otomobilini 10 gün önce Tekin K. isimli kişiye kiraladı. Kiralanan araç zamanında geri getirilmeyince Şenay Köroğlu, GPS yardımıyla aracının Yeşiltepe Mahallesi 118 Sokak üzerinde olduğunu gördü. Aracının yanına giden Şenay Köroğlu, aracını kontrol ederken arka koltukta bir kişinin hareketsiz yattığını görerek polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede ölen kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlamadı. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aracı kiralayan Tekin K.?ye ise ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA