Kim Kardashian hakkında sert konuşan Murat Övüç'ten yeni açıklama Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'Sözde Ermeni soykırımı' paylaşımı sonrası tepki çeken Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'a "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" şeklinde sert bir cevap vermişti. Övüç, dün yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi

Snob Magazin'in haberine göre; Murat Övüç, "Kim Kardashian'a serzenişte bulunmuştum. Ancak bu sözlerim nedeniyle Türkiye'de Ermeni dostlarım ve Ermeni Cemaati alınmış. Ermeni Cemaati ve Ermenilerden çok özür diliyorum. Hepimiz bu bayrak altına kardeşçe yaşıyoruz. Yanlış anlaşıldım" açıklamasında bulundu.



Kaynak: Snob Magazin