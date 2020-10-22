Kilis'te 9 kaçak göçmen yakalandı
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Kilis'te 9 kaçak göçmen yakalandı

22.10.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:29
Kilis'te 9 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları saptanan 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M., gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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