Kilis'te 9 kaçak göçmen yakalandı
22.10.2020 13:24 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:29
KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.
KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları saptanan 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.M., gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU