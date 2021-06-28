Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti
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Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti

Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kilisli çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan patlıcanda hasat başladı.

Kilisli çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan patlıcanda hasat başladı. Kilis patlıcanı bu sezon verimi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor. Kilis'te patlıcan hasadına başlandı.

Günün ağarmasının ardından evden çıkarak tarlanın yolunu tutan üreticiler, yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında akşama kadar çalışıyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Elbeyli ilçesinde çiftçileri ziyaret ettiği tarlada gazetecilere, kentte 1500 dekarda patlıcan üretimi yapıldığını söyledi. İklim şartları dolayısıyla verimin iyi olduğunu dile getiren Özdemir, bu yıl yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte beklediklerini ifade etti. Özdemir, çiftçilerin her koşulda üretime devam ettiğine değinerek, "Fiyatlar böyle devam ederse çiftçi para kazanır. Bölgemizde dolmalık ve kızartmalık olarak 2 çeşit patlıcan yetişiyor. Dolmalık patlıcan yaş olarak tüketildiği gibi kurutmalık olarak da tüketiliyor. " dedi.

Bölgede devlet destekli sulama alanlarının artmasıyla kentte sebze üretim alanlarının arttığına dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti: "Kilis'te alternatif ürünler ve sebze üretimi gittikçe artıyor. Bu da bizim ve çiftçilerimiz için önemlidir. Çiftçilerimiz zor şartlar altında yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında hasat yapıyor. Çiftçiler burada alın terini döküyor. Çiftçinin emeğine saygı duyulmasını istiyoruz. Çünkü ürünler tarladan soframıza kolay gelmiyor. Üreticilerimize bereketli hasatlar diliyoruz. "

Üreticilerden Mehmet Şahbaz da fiyatlardan memnun. Şahbaz "Patlıcanımız şu an pazarda 2 lira civarında satılıyor. Çok memnunuz. Böyle devam ederse patlıcan bu yıl üreticisinin yüzünü güldürüyor. Ailemin geçimini bundan sağlıyorum. " diye konuştu. kilis patlıcan hasat üretim

Kaynak: Habermetre

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