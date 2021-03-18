Kılıçdaroğlu: "Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz"
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Kılıçdaroğlu: "Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz"

18.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:49
Kılıçdaroğlu:

Tekirdağ'da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce Allah'a güvenin sonra kendinize güvenin sonunda da bize güvenin, bana güvenin.

Tekirdağ'da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önce Allah'a güvenin sonra kendinize güvenin sonunda da bize güvenin, bana güvenin. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Et Kombina Tesisi'ni ziyaret etti.

Malkara Et Kombina Tesisi'nin benzerlerinin, Türkiye'nin her yerinde inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Türkiye'nin bütün sorunları çözülür. Neyle akılla çözülür. Devlet akılla yürütülür, bilgiyle yürütülür, birikimle yürütülür. Benim size sözüm var. Türkiye'nin sorunlarının tamamını çözeceğiz. Gücümü, desteğimi sizden alacağım. Size de şunu söylemek isterim önce Allah'a güvenin, sonra kendinize güvenin, sonra da bize güvenin bu kardeşinize güvenin. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz. Benim siyaset anlayışımda cebimi doldurmak yoktur. Vatandaşın cebi dolacak, vatandaş kazanacak. Alın teri döken kazanacak. Üreten kimse, alın teri döken kimse hak onun hakkıdır. O hakkı ona teslim edeceğiz" dedi.

Konuşmasını sona erdiren Kılıçdaroğlu'na, Malkara Ziraat Odası eski Başkanı Şerif Özgür tarafından Arapça yazılı 'Nutuk' hediye edildi. - TEKİRDAĞ

Kılıçdaroğlu: 'Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz'
Kılıçdaroğlu: 'Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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