01.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:26

Erkek hazır giyim sektörü markalarından Kiğılı, Azerbaycan'da 2 yeni mağaza açtı.

Yurt dışında farklı noktalarda büyümeyi hedefleyerek yatırımlarına hız veren Kiğılı, rotasına Azerbaycan'ı ekleyerek başkent Bakü'nün en popüler alışveriş merkezlerinden Park Bulvar ve şehrin en işlek caddelerinden Elmler Caddesi'nde faaliyete geçirdiği 2 yeni mağazasında zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başladı.

Park Bulvar'daki mağazanın açılışına Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve çok sayıda davetli katıldı. Mağazanın açılış kurdelesini Suerdem ve Kaynarca kesti.

Açılış kapsamında alışveriş merkezinde Kiğılı'nın yeni ürünlerinin tanıtıldığı özel bir defile de gerçekleştirildi. Defile sonrası sahneye çıkan oyuncu Oktay Kaynarca konuşma yaptı. Davetliler, hem defileye hem de Kaynarca'ya büyük ilgi gösterdi.

"Balkanlardan sonra Kafkasya'ya açıldık"

Azerbaycan'daki mağaza açılışlarında konuşan Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, büyük hedeflerle genişlettikleri yurt dışı ağında Balkanlardan sonra Kafkasya'ya açıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Azerbaycan, hem iç pazarda tüketici talebinin yüksek olduğu hem de Türk yatırımcılar için büyük potansiyelleri barındıran bir ülke. Biz de Kiğılı olarak, yatırımcı ruhumuz gereği bu potansiyelleri değerlendirip şehrin en canlı ve işlek bölgelerinde mağaza açılışlarına devam ediyoruz. Bu vesileyle sevgili dostumuz Oktay Kaynarca'ya ve değerli Azerbaycan halkına, mağaza açılışlarımızda bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunarım."

Seçtiği özel koleksiyonları modaseverlerle buluşturan Oktay Kaynarca ise "Bu yıl Kiğılı ile birbirinden başarılı işlere imza atıyoruz. Şimdi sınırları aştık ve Azerbaycan'a geldik. Kiğılı koleksiyonlarından özel parçalar seçmek ve bu koleksiyonları yurt içi ve dışındaki sevenlerimle buluşturmak benim için de çok gurur verici bir deneyim. Bu başarılı iş birliğinin önümüzdeki dönemde de sürmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün öncülerinden Kiğılı, 1938'de kuruldu. Kiğılı, bugün "Kiğılı" ve "Abdullah Kiğılı Exclusive Cut" markalarıyla yurt içinde 67 ilde 225 mağaza ve yurt dışında 15 ülkede 26 satış noktasında hizmet veriyor.

Kaynak: AA