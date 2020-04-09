Kezzaplı saldırganın beraat ettiği 'çocuğa darp' davasında gerekçeli karar açıklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kezzaplı saldırganın beraat ettiği 'çocuğa darp' davasında gerekçeli karar açıklandı - Haberler
Gülay, Güncel

Kezzaplı saldırganın beraat ettiği 'çocuğa darp' davasında gerekçeli karar açıklandı

KONYA'da, kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap atarak, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy (41), ailenin zihinsel engelli oğlu Akil Şahin'i itip, düşürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada ise suçu işlediğinin sabit...

09.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:26
Kezzaplı saldırganın beraat ettiği 'çocuğa darp' davasında gerekçeli karar açıklandı

KONYA'da, kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap atarak, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy (41), ailenin zihinsel engelli oğlu Akil Şahin'i itip, düşürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada ise suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında, "Katılan ile sanık arasında olayın öncesinden kaynaklanan husumet bulunduğu, her ne kadar katılan sanığın oğlunu darp ettiği iddiası ile şikayetçi olmuş ise de katılanın bu soyut iddiaları dışında sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter şüpheden uzak kesin ve inandırıcı hukuki delil bulunmadığı anlaşıldığından beraatine karar verilmiştir' denildi.

Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki apartmanda oturan Saadet Şahin (45), 17 Eylül 2018 tarihinde işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden tartışma yaşadığı karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül'ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin'in kolu ve bacağı yandı. Olay anında aynı yerde olan apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar'ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi, ancak kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

9 YIL HAPİS CEZASI17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gülay Durusoy, ikinci duruşmada tahliye edildi. Durusoy, geçen yıl 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkar ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapmadı. Dava dosyası İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.1,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİBu süreçte Gülay Durusoy'un, Şahin ailesinin zihinsel engelli oğlu Akil Şahin'i, kezzaplı saldırıdan 2 ay önce iterek düşürdüğü ve yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine Durusoy hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten basit nitelikli yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.'BEN ÇOCUĞA VURMADIM'1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart günü görülen davanın karar duruşmasında, Gülay Durusoy ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanık Aliye Nisa Ö. (21) şunları söyledi: "Arkadaşım Ayşe A. ile birlikte Gülay'ın evine misafir olarak gittik. Biz kapıdayken Saadet Şahin evinden çıktı. Kendisini tanımıyordum, bize, Gülay'ı kastederek ağza alınmayacak laflar söyledi. Sonra bana saldırdı. Yüzümü, boynumu çizdi. Saçlarımı yoldu. Darp rapor aldım, şikayetçi olmak için karakola gittik. Bu olaylar olurken ortalıkta herhangi bir çocuk yoktu. Gülay'ın müştekinin çocuğuna vurduğu doğru değildir. Olay hakkındaki bilgim bundan ibarettir."  Gülay Durusoy da çocuğa saldırmadığını savunarak, "Olay sırasında orada çocuk yoktu. Ben çocuğa vurmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Mahkeme, Gülay Durusoy'a suçu işlediğinin sabit omadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda somut bir delil olmadığı için sanığın beraatine karar verilmiştir denildi. "Sanık aşamalarda değişmeyen savunmalarında suçlamayı kabul etmediğini, olay günü katılanın kendisini ziyarete gelen arkadaşlarına saldırdığını, hakaret ettiğini, kendisinin katılanın çocuğuna vurmadığını ileri sürmektedir. Katılan sanığın doğru söylemediğini, katılanın misafirlerine saldırmadığını, sanığın oğlunu itekleyerek düşürdüğünü ileri sürmektedir. Tanıklar Aliye Nisa Öz. ve Ayşe A.nın beyanlarında sanığı doğruladıkları, olay günü sanığın evine misafirliğe gittiklerini, sanık ile önceden kaynaklanan husumeti bulunan katılanın kendilerine saldırarak, hakaret edip yaraladığını beyan ettikleri anlaşılmaktadır. Dosyaya celp edilen taraflar arasında başka mahkemede görülen davaya ilişkin karar ve tutanak kapsamları, sanığın aşamalarda değişmeyen ve tanıklar tarafından doğrulanan savunmaları nazara alındığında, katılan ile sanık arasında olayın öncesinden kaynaklanan husumet bulunduğu, her ne kadar katılan sanığın oğlunu darp ettiği iddiası ile şikayetçi olmuş ise de katılanın bu soyut iddiaları dışında sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter şüpheden uzak kesin ve inandırıcı hukuki delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu Haberler
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Kezzaplı saldırganın beraat ettiği 'çocuğa darp' davasında gerekçeli karar açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 10:53:57. #1.14#
title