Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti.

Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti
15.07.2020 06:36 | Son Güncelleme: 15.07.2020 06:55

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti. İl Müftüsünün duasına katılan protokol, koronavirüs tedbirlerini de göz ardı etmedi.

Sabahın ilk ışıklarında anıtta dua edildi

15 Temmuz Şehitler Anıtına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki kent protokolü, il müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın duasına hep birlikte 'Amin' dedi. Kısa bir süre anıtta incelemelerde de bulunan Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de dikkat etti. Maskeyi bir dakika olsun çıkartmayan heyet sosyal mesafe kuralına da dikkat etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı Dünya
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine iki dilekçeyle itiraz etti Güncel
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine iki dilekçeyle itiraz etti
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 3. Sayfa
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir Dünya
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Alişan Filiz Akın Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Falcao Tamer Tuna Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 06:59:21. #1.14#
title