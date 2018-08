Kent Konseyi Başkanı Tanfer: "Ak Parti Bu Ülke İçin Bir Milattır"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti'nin kuruluşunun 17. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de muzaffer bir yolculuğa başladığını ifade etti.

Başkan Tanfer mesajında şu ifadelere yer verdi;

"17 yıl önce siyaset tarihimize giren AK Parti, kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin teveccühüyle her zaman yükselişte olduğu gibi, insana saygı, milletin kararına saygı gibi değerlerin de yükselmesine olanak sağlamış bir dava hareketi olmuştur.

Gücünü her zaman milli iradeden alan AK Parti iktidarda olduğu süre boyunca her zaman millete ve ülkeye hizmet etmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyasetin farklı kademelerinde görev alan Ak kadrolar her zaman milletimizin yanında olmaya devam edecek ve partimizin hedefi olan 2023, 2053 ve 2071 hedefine emin adımlarla büyük bir azimle ilerleyecektir.

Partimizin 17. kuruluş yıldönümünü kutlar; Bu kutlu hareketin başlangıcıyla; şehrimize, ülkemize, ve dünyanın birçok noktasında Türkiye hakkında büyük ümitler taşıyan insanlara huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" - ERZURUM