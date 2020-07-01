Keçiörengücü Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta Menemenspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Keçiörengücü, pazar günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladı. Aktepe stadında ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon çalışması ardından 5'e 2 top kapma ile devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren idman yapılan çift kale maç ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA