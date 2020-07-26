Kazada ayağı kopan motosikletli genç yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada ayağı kopan motosikletli genç yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletiyle yaptığı kazada ayağı bileğinden kopan Umut Erten (19), sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada ayağı kopan motosikletli genç yaşamını yitirdi
26.07.2020 18:10 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:14

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletiyle yaptığı kazada ayağı bileğinden kopan Umut Erten (19), sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Genç Umut'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ankara-İzmir karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Mümin Şahin (24) yönetimindeki 64 LN 777 plakalı otomobil ile kavşaktan İzmir yönüne dönen Umut Erten'in (19) kullandığı 35 PKZ 57 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, bariyerlerin altına girdi. Motosiklet sürücüsü Erten'in ayağı, bileğinden koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı içinde kıvranan motosiklet sürücüsü Erten, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erten, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Umut'un ölümü, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sarıçalı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı Spor
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı 3. Sayfa
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Spor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Spor
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ablası yaralandı
Evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ablası yaralandı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan İlhan Cihaner Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülben Ergen Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Caner Erkin Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kazada ayağı kopan motosikletli genç yaşamını yitirdi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 18:38:26. #1.14#
title