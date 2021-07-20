Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN, Kurban Bayramı Birinci Günündede Şehit Ailelerimizi Ziyaret Etti

Kurban Bayramı münasebetiyle, Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN, Garnizon Komutanı Kemal Tayfun ÇANLI, Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ, Jandarma Komutanı Can ÜNAL ve Emniyet Müdürü Ali ÖZHER ile birlikte Kurban Bayramının birinci günüde şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek,...