Kaymakam Otcu, okulların demokrasi ve insan hakları kulüpleriyle toplandı

05.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:46

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri, ilçede okulların demokrasi ve insan hakları kulübü öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda insan hakları bilincinin geliştirilmesi için yapılabilmesi mümkün olan tüm çalışmaları hayata geçirebilmek için çaba harcayacaklarını belirtti.

Aldıkları karar uyarınca her ay düzenlenen İnsan Hakları Kurulu toplantısına okulların demokrasi ve insan hakları kulübünde bulunan öğrenci ve öğretmenleri davet ettiklerini belirten Otcu, kurulda alınan kararların, insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirerek ilgili yerlere iletildiğini ve takip edildiğini kaydetti.

Otcu, vatandaşlardan gelen istek ve temennilerinin ilgili birimlere iletilmesinin yanı sıra kaymakamlık olarak da üzerilerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA