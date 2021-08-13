Kaymakam Ali Murat Kayhan Halkla Buluşma Toplantılarına katıldı
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Kaymakam Ali Murat Kayhan Halkla Buluşma Toplantılarına katıldı

Kaymakam Ali Murat Kayhan Halkla Buluşma Toplantılarına katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakam Ali Murat Kayhan Halkla Buluşma Toplantılarına katıldı İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Kaymakamımız Ali Murat Kayhan başkanlığında "Halkla Buluşma Toplantıları gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Murat Kayhan Halkla Buluşma Toplantılarına katıldı İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe Kaymakamımız Ali Murat Kayhan başkanlığında "Halkla Buluşma Toplantıları gerçekleştirildi. İlk toplantı 12. 08. 2021 tarihin de saat 13; 00 de Sanayi Mahallesinin sorunları ile ilgili tespitleri yapmak ve görüşmek üzere Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi toplantıya İlçede bulunan tüm kurum müdürleri, çevre mahalle muhtarları okul aile birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Murat Kayhan Halkla buluşma toplantıların tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdüğünü, hem sorunları yerinde tespit etmek hem de vatandaşların taleplerini dinleme açısında son derece verimli olduğunu belirtti. Sanayi mahallesinin 'de bir ilk okuluna ihtiyaç hasıl olduğunu bununla ilgili çalışmaların da başlatıldığını söyledi. İkinci toplantı ise Konaklı mahallesinde saat 14; 30 da gerçekleştirildi Kaymakam Murat Bulacak burada da vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek ilgili kurum müdürleri tarafından eksikliklerin ve soranların takibinin yapılmasını istedi. Kaymakam Ali Murat Kayhan Toplantı sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakam Ali Murat Kayhan Halkla Buluşma Toplantılarına katıldı - Haberler
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