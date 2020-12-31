Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

31.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:15
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 50, Konaklı'da 34, Hazarbaba ve Nemrut'ta 30, Sarıkamış'ta 27, Kartalkaya'da 20, Davraz'da 16, Erciyes'te 15, Zigana, Ovacık ve Ergan'da 12, Yalnızçam'da 11 ve Denizli'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesS-5 3
IlgazS-2 3
Kartalkaya HKY-1 2
KartepeHY 3 6
Nemrut Dağı S-4 2
PalandökenAB-6 0
SarıkamışP-11 2
UludağHKY 0 2
YıldıztepeHKY-2 5
(S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, HY: Hafif yağmurlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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