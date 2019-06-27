Kartepe Sazan Balığı Tutma Yarışması'nın Ödül Töreni Cuma Günü

Törene Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman da katılarak yarışmacılara ödüllerini verecek.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOSABDER)işbirliği ile düzenlenen "Kartepe Sazan Balığı Tutma Yarışması'nın "ödül töreni 28 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.

19 TAKIM YARIŞIYOR

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kurulan KOSABDER'in bu yıl ilkini düzenlediği "Kartepe Sazan Balığı Tutma Yarışması" 24 Haziran Pazartesi Günü sabah erken saatte başladı. Eşme Sahili-Sapanca Yanıkdere arasındaki bölgede gerçekleşen yarışmada her biri dörder kişiden oluşan 19 takım yer alıyor. 24 Haziran Pazartesi Günü sabah saatlerinde başlayan ve 28 Haziran Cuma Günü 12.00 da sona erecek olan yarışmanın ödül töreni de Seka Kamp da saat 16.00 da gerçekleşecek.

BÜYÜK ÖDÜL 10 BİN TL

Şimano ve Mivardi Firmalarının sponsorluğunda gerçekleşen yarışmada en fazla balık tutan 1. Takıma 10 bin TL, 2. Takıma 5 bin TL ve 3. Takıma ise 3 bin TL ödül verilecek. Ayrıca en büyük balık rekoru olan 23,5 kiloluk rekoru kıran takıma 3 bin TL ödül verilecek. Yarışmanın sponsoru olan Şimano ve Mivardi Firmalarının hediyeleri de kura ile yarışmacılara teslim edilecek.

Kaynak: Bültenler