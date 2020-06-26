Karesi Belediyesiden haşere ile mücadele çalışması
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Karesi Belediyesiden haşere ile mücadele çalışması

Karesi Belediyesi, haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi Belediyesiden haşere ile mücadele çalışması
26.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:02

Karesi Belediyesi, haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve kırsal mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, rögar ve telekom kapakları ve bataklıklar gibi birçok yerde ilaçlamaya devam ediyor.

Toplam 70 mahallede, insan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ilaçları kullanan ekipler, bilimsel programlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 5 günde bir merkez, 15 günde bir ise kırsal mahallelerde rutin çalışmalarını sürdürürken, belediyenin 444 99 10 numaralı çağrı merkezine gelen talepleri de değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye olarak ilaçlama çalışmalarına zamanında başlandığını belirtti.

Orkan, "Hemşehrilerimizin huzurlu ve rahat bir yaz geçirmesi için bir plan ve program halinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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