Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti
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Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti

Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 3 gün önce apartmanın 12. katındaki iskelede elektrik arızası nedeniyle kardeşiyle mahsur kalan boya işçisi Ahmet Çelik, iş güvenliği için taktıkları emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldıklarını aktardı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 3 gün önce apartmanın 12. katındaki iskelede elektrik arızası nedeniyle kardeşiyle mahsur kalan boya işçisi Ahmet Çelik, iş güvenliği için taktıkları emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldıklarını aktardı.

Dış cephesini boyadıkları apartmanda makarası arızalanınca dengesi bozulan iskelede mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan kardeşlerden Çelik, AA muhabirine 12. katta yaşadıkları o anları anlattı.

Çelik, boyacılık yapan babalarına yardım ettiklerini ve yaklaşık 1,5 aydır söz konusu binada çalıştıklarını belirtti.

Kardeşi ile çıktıkları iskelede son cepheyi boyadıklarını bildiren Çelik, elektrik kesintisiyle iskele motorunun kendilerini yukarıya çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yukarıda asılı kaldık. İskelenin dengesi bozuldu. Boyalarımız aşağı döküldü. Yüksek tarafta ben vardım, kardeşim aşağı kısımdaydı. İtfaiye geldiğinde merdiven yetişmeyince çok endişelendik. Bizi emniyet kemerimize bağlı halatlarla yukarıya çektiler. Eğer üzerimizdeki emniyet kemerlerimiz olmasaydı, yukarı çekilemezdik. ya iskeleye tutunacaktık ya da aşağı düşecektik. Biz zaten kemerlerimize güvendiğimiz için çalışıyoruz. Bunlar olmadan bu yüksekliklere çıkmamız mümkün değil."

Çelik, çalışmalarında hassasiyetle uyguladıkları iş güvenliğinin önemini, yaşadıkları olayın ardından bir kez daha anladıklarını vurguladı.

Yaptıtkları işte güvenliğin önemine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Bir akrabamız böyle bir kazada hayatını kaybetti. Emniyet kemeri ve halatı yoktu. Onu gördüğümüz için her zaman emniyet kemerini takmaya özen gösteriyoruz. Ailemizin çoğunluğu bu işlerle uğraşıyor. Hepimiz için öncelik emniyet kemeri ve halat. Bu olduğunda kendimizi daha rahat hissediyor, daha rahat çalışıyoruz. Herkes bu yüksekliklere nasıl çıktığımızı soruyor. İşte bu kemerler sayesinde çıkabiliyoruz. 50 kat bile olsa, yeter ki kemerimiz olsun, çıkarız."

Olayın görgü şahitlerinden Çelik kardeşlerin mesai arkadaşlarından Ahmet Dürül (20) de iskelenin dengesinin bozulduğunu görünce paniklediğini dile getirdi.

Dürül, iskelede kendisi varmış gibi korktuğunu, itfaiyeye çevredekilerle yardım ettiklerini ve arkadaşlarını kurtarmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak'taki bir apartmanın dış cephesini boyayan Ahmet (21) ile kardeşi İbrahim Çelik (20), salı günü 12. katta makarası arızalanınca dengesi bozulan iskelede mahsur kalmıştı.

İş güvenliği için iskelede taktıkları emniyet kemeri sayesinde düşmekten kurtulan Çelik kardeşler, bir süre sonra itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla terasa çekilerek kurtarılmıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti
Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti
Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti
Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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Kardeşiyle mahsur kaldığı iskeleden emniyet kemeri sayesinde kurtarılan işçi, iş güvenliğine dikkati çekti - Haberler
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