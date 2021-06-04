Karataş'ta Dünya Çevre Günü etkinleri kapsamında sahilde temizlik yapıldı
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Karataş'ta Dünya Çevre Günü etkinleri kapsamında sahilde temizlik yapıldı

Karataş'ta Dünya Çevre Günü etkinleri kapsamında sahilde temizlik yapıldı
Anadolu Ajansı / Bayram Başcı - Haberler | Güncel

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı.

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı.

Harbiş Plajı'ndaki etkinlikte 30 çocuk ile 7 personel, çevredeki atıkları toplayarak temizlik yaptı.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz da çevre duyarlılığından dolayı çocukları tebrik ederek kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Başcı

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