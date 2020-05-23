Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey kavşağından Çobançeşme kavşağına gidiş istikametinde sürdürülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy köprülü-Yıldırım kavşakları 0-13. kilometreleri arasındaki hızlı tren çalışmaları kapsamında devam eden viyadük kiriş montajı işlemleri nedeniyle Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometreleri arasındaki Baltalin köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-36. kilometreleri arasındaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yolun 33-35. kilometrelerinde ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinde iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bornova-Turgutlu yolunun 4. kilometresi, Tosya-Osmancık yolunun da 43-46 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde bakım onarım çalışması yapıldığından her iki yönde bulunan tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Konya yolunun 4-12. kilometreleri arasındaki yol yapım ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Aşkale-Erzurum yolunun 21-23. kilometreleri arasında köprü ve menfez çalışmaları yapıldığından ulaşım tek şeritten yapılabiliyor.

Kaynak: AA