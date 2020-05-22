Kamyonun çarptığı minibüsteki öğretim görevlisi kadın öldü
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Kamyonun çarptığı minibüsteki öğretim görevlisi kadın öldü

TRABZON'da, kamyonun arkadan çarptığı minibüsteki Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Nursel Çakmak (30) hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı minibüsteki öğretim görevlisi kadın öldü
22.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:11

TRABZON'da, kamyonun arkadan çarptığı minibüsteki Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Nursel Çakmak (30) hayatını kaybetti. Kazada, 3 kişi de yaralandı.  

Kaza, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesi Kutlugün Mahallesi'nde meydana geldi. İ.C. yönetimindeki 61 K 5245 plakalı kamyon, yolcu indirmek için duran M.E.'nin kullandığı 61 D 1338 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüsteki yolculardan Nursel Çakmak hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü İ.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Nursel Çakmak'ın, Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenildi. Çakmak'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga konuldu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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