Kalp ameliyatı olan Hollanda Teknik Direktörü Koeman'nın sağlık durumu iyi
07.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:44
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.
Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.
Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA