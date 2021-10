ANTALYA (Habermetre) - Tüm haberler için tıklayınız...

Vali Ersin Yazıcı, Kepez Belediyesi'nin koordinasyonunda Dokumapark'ta kadınlar tarafından kurulan ve kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği ' Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Vali Yazıcı kadınların her zaman destekçisi olduğunu belirterek; "Şunu çok iyi biliyoruz ki; kadın eli değen her yerde güzellikler olur. " dedi.

Vali Ersin Yazıcı, Kepez Belediyesi'nin koordinasyonunda Dokumapark'ta düzenlenen 'Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ne katılarak açılışını gerçekleştirdi. Kadınlar tarafından kurulan ve kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği 'Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'ne Vali Yazıcı'nın yanı sıra Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kurum müdürleri, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve kadın kooperatifi üyeleri katıldı.

Kadınlarımız Başımızın Tacıdır

Sözlerine Kepez Belediyesine bu anlamlı ve güzel etkinlik için teşekkür ederek başlayan Vali Yazıcı, programda olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Kadınların başımızın tacı olduğunu söyleyen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlarımız başımızın tacıdır. Kadın kooperatiflerimiz daha güçlü ve çok olmalı. Bu kooperatifler kadınların bir araya gelerek kurdukları, heyecanlarını, emeklerini, düşüncelerini, güçlerini birleştirdikleri birer oluşumdur. Dolayısıyla kadınlarımızın yerel düzeyde daha etkin olacakları bir platform sunmaktadır. Bu kooperatiflerin kurulması noktasında Ticaret Bakanlığımız ve hükümetimiz çeşitli destekler veriyor. Bununla birlikte yerelden verilen desteklerle sayımızı ve ekonomik büyüklüğümüzü tam olarak arttırıyoruz. Bizler kadınlarımızın daima destekçisiyiz. Ama belediyelerimizin desteği onların gösterdiği ilgi ve alaka bu organizasyonu, bu güzellikleri adeta uçuruyor. Bu noktada belediyelerimizin desteği çok önemli. "

Kadın Kooperatiflerimizin Neler Başardığını Gördüm

Kadın Kooperatiflerinin birçok başarılı işlere imza attığını dile getiren Vali Yazıcı; "Dün Korkuteli'deydim. Korkutelideki kadın kooperatifimizin neler başardığını, yapmış olduğu güzel işleri yerinde gördüm. İnanıyorum ki; Kepez Belediyesi'nin öncülüğünde buradaki kadın kooperatifi üyelerimiz nice başarılara imza atacak. Ben tekrardan Kepez Belediyesine kadınlarımıza sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ederken diğer belediyelerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kadın kooperatiflerimizi, kadınlarımızı destekleyelim. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki kadının elinin değdiği yerde her zaman güzellikler olur. Bu sebeple kadınlarımızı çalışma hayatına daha fazla katmalıyız. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. " dedi.

Güçlü Kadın Güçlü Türkiye

Kadın kooperatiflerinin ekonomik kalkınmada güçlü bir model olarak ortaya çıktığını söyleyen Vali Yazıcı; "Kooperatifler kadın girişimciliğinin en güzel örneğini teşkil etmektedir. İnşallah bu kooperatiflerin sayılarını arttırmayı hedefliyoruz. Eğitim ve istihdam da kadına verdİğimiz her destek toplumumuzu güçlendirecektir. Bizlere düşen onlara destek olmak. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınların yaşamın her aşamasında etkin rol alması, engellerle karşılaşmadan hem sosyal hem de ekonomik olarak güçlü olması, toplumun güçlü olması demektir. Güçlü toplumun temelinin aile; ailenin temelinin de kadın olduğu şiarıyla, kadınlarımızı iş gücüne ve üretime teşvik edecek projelere ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü kadınlar güçlü aileyi güçlü Türkiye'yi oluşturacaklardır. " diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Yazıcı, el emeği, göz nuru ürünlerin pazarlanan sergiyi gezip ürünleri inceleyerek kooperatif başkanlarından ürünler hakkında bilgi aldı. Vali Yazıcı, kadın kooperatifi üyelerinin yapmış olduğu ürünleri çok beğendiğini ifade ederek sergide emeği geçen herkese teşekkür etti. Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 01 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 02 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 03 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 04 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 05 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 06 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 07 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 08 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 09 Kadın Eli Değen Her Yerde Güzellikler Olur 10

Tüm haberler için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri