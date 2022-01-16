JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI - Haberler
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JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Tilki, Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesi kırsalında devriye atan jandarma ekipleri, Kavakdibi köyü yolu kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan tilkiyi gördü. Tilkinin yanına giden ekipler, donmak üzere olduğunu fark etti. Jandarma ekiplerince Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki, tedaviye alındı. Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.

JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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BİTLİS kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi.

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