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Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

Jandarmadan okul servis araçlarına denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatlerinin sağlanması için trafik denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediliyor.

SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince, öğrencilerin huzurlu ve güvenli seyahatlerinin sağlanması için trafik denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediliyor.

İlçe genelini kapsayan okul servislerine yönelik yapılan trafik denetimlerinde, sürücü ve araçlara ait belgelerin yanı sıra, özelliklerine göre araçlarda bulundurulması zorunlu olan emniyet kemerleri, ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edildi.

İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından Killik Mahallesi taş ocağı mevkisinde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde şoförlere, kış mevsiminde alınacak tedbirler ve uygulaması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Trafik timlerince, yapılan açıklamada, tüm paydaş kurumlarla birlikte geleceğin büyükleri çocukların güvenli seyahatlerini sağlamak adına her daim yollarda olacakları belirtilirken, denetim ve kontrollere yoğun bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

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