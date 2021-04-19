İzolasyon ihlalini jandarma yakaladı
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İzolasyon ihlalini jandarma yakaladı

İzolasyon ihlalini jandarma yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde izolasyon kuralını ihlal eden bir kişi jandarma ekiplerinin yol kontrolü uygulamasında yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde izolasyon kuralını ihlal eden bir kişi jandarma ekiplerinin yol kontrolü uygulamasında yakalandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bafracalı Mahallesi üzerinde gerçekleştirdiği yol kontrolü uygulamasında E.D. (21) isimli gencin izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi. E.D., 112 acil ambulans ekiplerince karantinaya alınması amacıyla yurda sevk edildi. Ayrıca şahsa izolasyon kuralına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 469 TL idari ceza uygulandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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