İzmit Emirhan Köyü asfalt yolu yenilendi İzmit Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Emirhan Köyü Yörükler Mevkii'nde 300 metre uzunluğundaki yol asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile Emirhan Köyü Yörükler Mevkii'nde 300 metre uzunluğundaki yol asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İzmit Belediyesi, kent merkezindeki asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelere de kaliteli ve uzun ömürlü yollar kazandırmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Emirhan Köyü Yörükler Mevkii'ndeki 300 metrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Deforme olan yol ekipler tarafından 250 ton asfalt kullanılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Öte yandan Kent genelindeki tüm yollarda bakım-onarım çalışmalarını ara vermeden sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi Gül Sokak'ta parke taşı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zeminin yumuşamasından dolayı deforme olan parke taşlarını yenileriyle değiştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA