İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına gıda desteği
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Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Hürriyet, İzmit, Yaşam

İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına gıda desteği

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına her akşam sağlıklı beslenmeleri için gıda desteğinde bulunuyor.

24.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:15
İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına gıda desteği

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına her akşam sağlıklı beslenmeleri için gıda desteğinde bulunuyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüse karşı canla başla çalışarak en zorlu görevi üstlenen sağlık çalışanlarını unutmayarak onlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, sağlık personellerine her gün bağışıklık sistemlerini güçlendirecek farklı gıda desteğinde bulunuyor. Hastaneleri dolaşan İzmit Belediyesi ekipleri önceki akşam da sağlık çalışanlarına meyve ve tatlı ikramında bulundu.

Korona virüs karşısında seferber olan sağlık personelleri için her gün farklı gıda desteği sağlayan İzmit Belediyesi, son olarak personele meyve ve tatlı ikramında bulundu. Sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla, desteklerinden ötürü Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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