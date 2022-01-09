İzmir'deki güvercin yarışmalarında dereceye girenler kupalarını aldı

ALİAĞA, İZMİR (AA) - Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan anısına İzmir'de düzenlenen taklacı güvercin yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

"Şampiyonlar Ligi" ve "Aliağa Kupası" adı altında düzenlenen müsabakaların ödül töreni, Karabağlar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapıldı.

İzmir Taklacı Güvercin Sevenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıfat Toklu, geçen yıl boyunca düzenlenen yarışmalara 120 yetiştiricinin katıldığını söyledi.

Güvercin yetiştiricilerini kutlayan Toklu, "Festivallerin amacı kuşçu camiasını bir araya getirmek ve hepimizin daha iyi kuşlar yetişilmesine vesile olmaktır. Hemen hemen tüm vaktimizi alan bu hobimizin daha iyi yerlere getirmek ve emeğimizi boşa harcamamak için yetiştiricilerimize ön ayak olmak, çıtayı her sene daha yukarı çıkarmak için çaba sarf etmektir." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu düzenleyen ve aynı zamanda yetiştirdiği güvercinle ödül alan Mehmet Olcar da amaçlarının güvercin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Yetiştiriciliğin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Olcar, şunları kaydetti:

"Bu hobinin doğru anlatılması ve yetiştiricilerin emeğinin karşılığını alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güvercin yetiştirmek bir tutkudur. Bunun zevkine varan bir daha bunu bırakamaz ve onların yetiştirirken, büyütürken, yemlerken ve uçururken büyük keyif alır. Onları canı gibi sever. Ülkemizde de gün güvercin yetiştiriciliği gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Amacımız ülkemizde yetiştirilen güvercinleri uluslararası arenada marka haline getirmektir."

Törende, Şampiyonlar Ligi Kupası'nda ödül kazanan 9, Aliağa Kupası'nda ödül kazanan 3 yetiştiriciye kupaları verildi.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

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