İzmir'de camilerden korsan müzik yayınına tepkiler sürüyor
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İzmir'de camilerden korsan müzik yayınına tepkiler sürüyor

İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin camilerin merkezi sistemine girerek "Çav Bella" şarkısını çalmasına tepkiler sürüyor.

İzmir'de camilerden korsan müzik yayınına tepkiler sürüyor
21.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:08

İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin camilerin merkezi sistemine girerek "Çav Bella" şarkısını çalmasına tepkiler sürüyor. İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Konu dün itibarı ile yargıya taşındı, sorumlu kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Olay, dün ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki birçok camiden İtalyanca 'Çav Bella' şarkısını yayınladılar. Cami hoparlörlerinden gelen müzikle şaşkına dönen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Müftülüğü, yayını yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İzmir İl Müftüsü Balkan: "Sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz"

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Bu hayır mübarek gün, bu şekilde mesnetsiz bir davranışta bulunan kişiler hakkında gerekli suç duyurusunda bulunduk. Konu dün itibarı ile yargıya intikal ettirildi. Kısa sürede sorumlu kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz. Dün ikindi ezanından kısa bir süre önce bu talihsiz olay gerçekleşti. Ezandan kısa bir süre önce merkezi sistem açılıyor. Bu sistemin frekanslarına giriş yapan kişi ya da kişiler de bu ahlaksız olayı gerçekleştirmiş ne yazık ki. Vatandaşlarımızın bu olaya sağduyulu bir şekilde tepki göstermesini memnuniyetle karşıladık. Her siyasi görüşten vatandaşımız bu olayı esefle kınadı. İnanıyoruz ki bu olayın sorumluları en kısa zamanda hukuk önünde hesap vereceklerdir" diye konuştu.

"Akşam ezanından önce oruç da açtırabilirlerdi"

Hoparlöründen müzik yayını yapılan camilerden olan Çiğli Egekent Merkez Camii'nin dernek başkanı Bünyamin Nazlı da olayla ilgili açıklamada bulundu. Nazlı, "Dün ne yazık ki tatsız bir olay yaşandı. Cami minarelerindeki hoparlörlerden yabancı bir parça çalınmış. Hemen vatandaşlarımızdan da bilgi alarak olayı doğruladık. İlk iş olarak camiye gidip cihazı kapattım. Allah muhafaza bu olay akşam ezanından hemen önce başka bir şekilde de vuku bulabilirdi. İftardan önce ezan da yayınlanabilirdi. Bunu yapan ahlaksızlar onu da yapabilir. Milletin orucunu erken açmasına yol açabilirdi. Yetkililerden ricamız sorumlu kişilerin bir an önce bulunup cezalandırılmasıdır" dedi.

Cami yakınlarında seyyar karpuz satıcılığı yapan Onur Rugala isimli vatandaş, olaya şahit olduğunu ve şaşırdığını söyledi. Rugala, "İkindi ezanından hemen önceydi, cami hoparlörlerinden müzik sesi duyuldu. Özellikle Ramazan ayında bu hiç hoş olmadı. Yetkililerden bu olayın sorumlularının bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Emniyet yetkililerinin olayın sorumlularını yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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