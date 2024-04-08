Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete 8 Nisan atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 8 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 8 Nisan 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/2)

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri