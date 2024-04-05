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5 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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5 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Nisan 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 5 Nisan 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

Osman Demir
Osman Demir
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