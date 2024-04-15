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Merkez Bankası neden zarar etti? 818,2 milyar TL'lik zararın nedeni belli oldu

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Merkez Bankası neden zarar etti? Tcmb'nin 92. hesap dönemine ait 2023 bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar etti. Peki, Merkez Bankası neden zarar etti? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI 2023'TE NEDEN ZARAR ETTİ?

Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Buna göre realize edilen zararın 818,2 milyar TL olduğu bildirildi. Henüz realize edilmemiş "diğer" kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendi. Bu iki kalem; taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandı. Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı.

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TCMB'nin bugün açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını ise 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek. Genel kurulda 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması gündemi de bulunuyor.

TCMB, KKM kaynaklı oluşan belirgin zarar nedeniyle 2023 dönemine ilişkin Hazine'ye kâr payı aktarımı yapmayacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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