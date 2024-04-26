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36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU EKRANI! 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu nereden yapılır?

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36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımıyla ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre alımlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Peki, 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu nereden yapılır?

Karara göre yıl sonuna kadar kamu sağlık kurumlarına 36 bin personel alımı yapılacak. Kararla yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi. Peki, 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu nereden yapılır?

36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU EKRANI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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