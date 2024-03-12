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Muğla'daki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki tarım arazisi linyit madeni sahası olarak kamulaştırıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Köylüler ve çevreciler, ağaç kesimi ve madencilik faaliyetlerine karşı direniş göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararına göre; Akbelen Ormanı'nın çevresindeki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

Akbelen Ormanı, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin imzasıyla Muğla Milas'taki iki termik santraline kömür sağlamak amacıyla 2020 yılında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye (YK Enerji) devredilmişti. Özelleştirme kararı sonrası bölgede ağaçların kesildiğini iddia eden köylüler, duruma itiraz ederek Akbelen'de nöbet tutmaya başladı.

Temmuz 2021'de İkizköylülerin Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde açtığı yürütmeyi durdurma davası sürerken; Akbelen Ormanı'nda yaklaşık yüz ağaç kesildi. İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin protestoları sonrası ağaç kesimi durdu.

1 Mart 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile "Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri" kapsamında, Akbelen'de madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti. Bakanlığın bu kararının ardından 2021'den beri nöbet tutulan alanda bulunan ağaçların kesimi, 24 Temmuz 2023'te yeniden başlamış, köylüler ve çevrecilerin direnişine rağmen binlerce ağaç kesilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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