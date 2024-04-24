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Ticaret Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve Esasları Yönetmeliğini Yürürlükten Kaldırdı

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in yürürlükten kaldırıldığına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in yürürlükten kaldırıldığına ilişkin Ticaret Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre; 13 Nisan 1998 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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